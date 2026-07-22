Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Programı ile 4-6 yaş arası çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimini destekliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler için başvurular devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimini desteklemeye yönelik eğitim çalışmaları kapsamında Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 4-6 yaş grubuna yönelik Erken Çocukluk Eğitim Programı'nı hayata geçirdi.

4-6 yaş arası çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen program kapsamında minikler, uzman eğitmenler eşliğinde Türkçe, dil gelişimi, müzik, oyun ve erken okuryazarlık alanlarında eğitim alıyor. Karasu SGM bünyesinde hafta içi her gün gerçekleştirilen eğitimler, sabah ve öğleden sonra iki grup halinde düzenleniyor. Yaş gruplarına uygun içeriklerle hazırlanan program sayesinde çocukların temel becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, öğrenme süreçlerini destekleyen etkinliklere de yer veriliyor.

Erken Çocukluk Eğitim Programı'ndan yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'ne 0264 502 29 88 numaralı telefon üzerinden ulaşarak başvuru ve kayıt süreci hakkında bilgi alabiliyor.