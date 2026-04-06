İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Meslek Fabrikası binası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenince polis ablukasına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP yetkilileri uygulamaya sert tepki gösterdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in merkezinde bulunan Meslek Fabrikası binası sabah saatlerinde polis ablukasına alınmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyet iddiası doğrultusunda giriş ve çıkışlar kapatılırken, binada polis nezaretinde tespit çalışmaları başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, işlem öncesinde herhangi bir tebligat yapılmadığını ve yapılan işlemin usulsüz olduğunu belirterek hukuki itirazda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Tek Sağlık Zirvesi' programı için yurt dışında bulunmasına rağmen sürece tepki göstererek İzmir'e dönme kararı aldı. Tugay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, binanın 1926'dan beri İzmir Belediyesi'ne ait olduğunu, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bir süre DGM kullanımına verildiğini ancak darbecilerin bile tapuyu üzerlerine geçirmediğini vurguladı. Tugay, yapılan işlemi 'İzmir'in mülküne el koyma operasyonu' olarak nitelendirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Parti Meclisi Üyesi İzmir Milletvekili Ednan Arslan da Meslek Fabrikası önünde açıklamalarda bulundu.

Arslan, binanın yıllardır on binlerce kişiye hizmet verdiğini belirterek tahliye girişimini hukuksuz bulduklarını söyledi. Ayrıca, binanın kullanımının İzmirlinin iradesine bırakılması gerektiğini vurguladı. Arslan, Elektrik Fabrikası'nı işaret ederek 'Orayı ayağa kaldırın, ne yapmak istiyorsanız orada yapın' dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise 'Binlerce insanın eğitim aldığı bu kurumu tartışmak yerine, ülkenin gerçek sorunlarını konuşmamız gerekirken, getirildiğimiz nokta kabul edilemez' diye konuştu.

Bina önünde gergin anlar yaşandı; çevik kuvvet ekipleri tahliye için müdahale ederken, yurttaşlar ve işçiler uygulamaya tepki gösterdi. CHP İzmir yetkilileri, belediye yöneticileri ve milletvekilleri alanda hazır bulundu. Arslan ve Güç, hukuki süreç tamamlanana kadar Meslek Fabrikası'nın tahliyesine karşı mücadele edeceklerini açıkladı.