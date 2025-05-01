Maarif Çocuk Dergisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı ilk sayısı, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak zengin içerikleriyle okuyucularıyla buluştu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 81 ilden öğrencilerin oluşturduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'nun talebi doğrultusunda "Maarif Çocuk Dergisi" hazırlandı.

Derginin ilk sayısında öğrencilerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yaptığı söyleşi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler, Yalvaç Ural'dan üç eser, ışık ve bahar üzerinde bilgilendirme yazıları, hikâyeler, bulmacalar ve etkinlikler yer aldı.

Her sayısında farklı temalarla çocuklara ulaşmayı hedefleyen dergi, ayrıca okuma alışkanlığını teşvik ederken onların üretkenliklerini destekleyecek.

Derginin sonraki sayılarında çocuklardan gelen mektuplara, çizimlere ve önerilere de yer verilerek, derginin çocuklarla birlikte şekillenmesi sağlanacak.

Bu yönüyle Maarif Çocuk Dergisi'nin çocukların sadece okuyucusu değil, aynı zamanda aktif birer katılımcısı olduğu bir yayın olması da amaçlanıyor.

Dergi; öğretmenler, veliler ve öğrencilerden gelen geri bildirimlerle sürekli gelişen, yaşayan bir yayın haline gelecek.

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