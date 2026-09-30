Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz MYO'nun 2026-2027 akademik yılı açılışı dolayısıyla rektörlük, ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelirken, konuşmalarda başarı, birlik ve geleceğe hazırlık vurgusu öne çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2026-2027 akademik yılının açılış törenini gerçekleştirdi. Konferans salonunda yapılan programa üniversite ve ilçe protokolü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törene; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, meslek yüksekokulu müdürleri, kurum temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi tanıtım filmi gösterisiyle başlayan programda daha sonra Devlet Konservatuvarı Trio Müzik Grubu sahne aldı.

Açılışta konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, üniversitelerin yalnızca eğitim verilen yerler olmadığını, aynı zamanda birlikte yaşama, iş birliği ve toplumsal katkı bilincinin kazanıldığı kurumlar olduğunu söyledi. Kumkale, öğrencilerin yıl boyunca çeşitli alanlarda önemli başarılara imza attığını belirterek Teknofest, Kalkınma Ajansı yarışmaları, Erasmus projeleri, toplumsal katkı çalışmaları ve spor alanındaki derecelere dikkat çekti. Öğrencilere sürekli gelişim çağrısı yapan Kumkale, 'Bizler sadece yol açıyoruz, onları geleceğe hazırlamak için yanlarında olmaya devam ediyoruz' dedi.

REKTÖR YARDIMCILARINDAN YENİ DÖNEM MESAJI

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, yeni akademik yılın Keşan ve yüksekokul için verimli geçmesini dileyerek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Diğer Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise Trakya Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, öğrencilerin iyi bir eğitim kadrosundan alacakları eğitimin hayatlarını şekillendireceğini vurguladı. Tan, akademik yılın üniversiteye, ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

MERCAN: 550 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜJDESİ

Konuşmalar arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de 550 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu oldu. Keşan'da yapılması planlanan yurt için 1 Ekim 2026'da proje ihale sürecinin başlayacağı, projenin netleşmesinin ardından 2027'de ihale aşamasına geçilmesinin planlandığına ilişkin müjdeyi paylaşan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan'daki üç yüksekokulda toplam 2 bin 310 öğrenci ve 63 akademisyen bulunduğunu belirtti. Kaymakam Mercan, ilçedeki yükseköğretim kurumlarının bölgenin insan kaynağına önemli katkı sunduğunu ifade ederek destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de konuşmasında üniversitenin Edirne'den Balkan coğrafyasına uzanan güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Rektör Hatipler, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun fakülteye dönüşmesi yönündeki hedefe dikkat çekerek bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Öğrencilere bilgi kadar sosyal davranışların da eğitim sürecinde önemli olduğunu vurgulayan Hatipler, 'Çağın hızla değiştiği bir dönemde insan sevgisini, emeği ve gayreti unutmamalıyız' dedi.

Konuşmalar sonrasında başarılı öğrencilere ve Trio Müzik Grubu'na belgeleri ve çeşitli hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.