Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yapılacak burs ve diğer ödemelere ilişkin yeni düzenlemeyi yayımladı. Yeni tebliğle burs ödemeleri, sağlık giderleri, okul ücretleri, ulaşım, tez ve bilimsel etkinliklere ilişkin desteklerde uygulanacak usul ve esaslar yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı '1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören resmi burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrencilerin yararlanacağı ödeme ve desteklerin kapsamı netleştirildi.

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YURT İÇİ BURSU

Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs tutarı lisans öğrencileri için 4 bin lira, lisansüstü öğrencileri için 8 bin lira olarak belirlendi.

Yurt dışındaki öğrencilerin aylık bursları ise öğrenim görülen ülkeye göre belirlenen tutarlar üzerinden ödenecek. Ayrıca öğrencilere kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderler için aylık bursun on ikide biri oranında ek ödenek verilecek.

Ödemelerde döviz kuru değişikliklerinden kaynaklanan eksik ödemeler tamamlanırken, fazla ödemeler sonraki burslardan mahsup edilebilecek.

İLK İKİ AYLIK BURS PEŞİN ÖDENEBİLECEK

Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerden talepte bulunanların ilk iki aylık bursları peşin ödenabilecek. Öğrencinin fiilen öğrenime başladığı tarih burs başlangıcı için esas alınacak. Zorunlu oryantasyon programına tabi öğrencilerde ise oryantasyonun başladığı tarih dikkate alınacak.

Öğrencilerin yurt dışına gidiş ve öğrenim sonunda Türkiye'ye dönüş için ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs ücretleri de belirlenen şartlar çerçevesinde karşılanacak.

TEZ, KONFERANS VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERE DESTEK

Öğrencilerin tezleriyle ilgili alan çalışmaları için belirli şartlarla ulaşım giderleri karşılanabilecek. Tez çalışmasının gerektirdiği zorunlu araç-gereç ve laboratuvar malzemeleri için de en fazla bir aylık yurt dışı bursu tutarında ödeme yapılabilecek. Öğrenim alanıyla ilgili seminer, konferans ve bilimsel toplantılara katılım için ulaşım ve katılım ücretleri belirlenen sınırlar içinde karşılanacak. Öğrencilerin öğrenimleri boyunca en fazla dört seminer, konferans veya toplantısı için ödeme yapılabilecek.

Sanat dallarında öğrenim gören öğrenciler için ise alanlarıyla ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti destek kapsamında olacak.

SAĞLIK GİDERLERİ İÇİN YENİ SINIRLAR

Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olacak. Sağlık sigortasının yanı sıra sigorta kapsamı dışında kalan ve mevzuatta belirtilen sağlık giderleri de karşılanabilecek.

Yurt dışında diş tedavileri için yapılacak ödemeler, öğrenim süresi boyunca bir aylık yurt dışı burs tutarını aşamayacak. Gözlük için ödenecek tutar ise yurt dışında bir aylık bursun yüzde 10'u, yurt içinde yüzde 20'si ile sınırlandırıldı.

Bu arada resmi burslu öğrencilerin öğrenimleri boyunca dört üniversiteye kadar başvuru ücreti karşılanabilecek. Üniversitelere diploma, transkript ve benzeri belgelerin gönderilmesi için de dört gönderim ücretine kadar destek verilecek.

Yabancı dil, yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından ise en fazla dört sınavın ücreti karşılanacak.

VİZE, OTURUM VE OKUL ÜCRETLERİ

Öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkeye ilişkin zorunlu vize harçları, ABD'deki SEVIS ücreti, vize randevusu ve posta giderleri belirlenen şartlarla karşılanacak. Zorunlu oturum izni ve polis kayıt ücretleri de destek kapsamında bulunacak.

Okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlıkça onaylanan öğrenim giderleri karşılanabilecek. Buna karşılık park, ulaşım, konaklama ve gecikme faizi gibi okul ücretlerine bağlı bazı giderler karşılanmayacak.

Yeni düzenlemeye göre yurt içindeki öğrenimlerde mecburi hizmet süresi, burs veya okul ödemesi yapılan süre kadar; yurt dışındaki öğrenimlerde ise bu sürenin iki katı olarak hesaplanacak.

Yeni tebliğin yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri yayımını izleyen ay başından itibaren, diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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