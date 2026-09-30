Antalya Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından belediye personeline 'Mavi Su Seferberliği' eğitimi verildi. Belediyenin Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verildi.

ANTALYA (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin'in sunumuyla gerçekleşen eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında kurumların su tüketimlerini ölçmesi, temel su verimliliği sistemlerini kurması ve verimlilik hedefleri belirlemesi konuları ele alındı.

Mavi Su Verimliliği Belgesi'nin amacı ve kapsamı hakkında da bilgi verilen eğitimde, binalarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

'AZALT, YENİDEN KULLAN, DEĞİŞTİR'

Eğitimde su verimliliği için 'azalt, yeniden kullan, değiştir' stratejisi üzerinden günlük hayatta uygulanabilecek su tasarrufu yöntemleri paylaşıldı. Yağmur suyunun bahçe sulamasında değerlendirilmesi, gri su sistemleri kullanılarak lavabo ve duşlarda kullanılan suyun farklı alanlarda değerlendirilmesi, suyun ısınması beklenirken akan suyun biriktirilerek temizlikte veya bitki sulamada kullanılması gibi örnekler verildi.

Musluk ve duş başlıklarının sensörlü ve düşük basınçlı batarya ve perlatörlerle değiştirilmesi, çift kademeli sifonların kullanılması, sızdıran tesisatların onarılması ve peyzaj alanlarında kuraklığa dayanıklı az su isteyen bitkilerin tercih edilmesinin de su tasarrufuna katkı sağlayacağı aktarıldı.

Antalya'nın su kaynakları açısından karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekilen eğitimde, gelecekte su sorunu yaşanmaması için bugünden önlem alınmasının önemine dikkat çekildi. Belediye personeli, suyun verimli ve tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirildi.