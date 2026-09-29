Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi başladı. Çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen gençlere yönelik hizmet veren merkezde, mesleki eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişim çalışmaları da yürütülüyor. Yeni dönemde gençler; 'Pastacılık', 'Aşçı Yardımcılığı', 'Kuaförlük' ve 'Güzellik Uzmanlığı' atölyelerinde eğitim alacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde yeni dönem heyecanı başladı.

Örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş arasındaki gençlere kapılarını açan merkezde, gençlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan atölye eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Pastacılık ve Aşçı Yardımcılığı atölyelerinde mutfak alanına ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırılırken, Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı atölyesinde gençler mesleğin gerektirdiği uygulamaları öğreniyor. Böylelikle öğrenciler, yalnızca bilgi edinmekle kalmayıp öğrendiklerini uygulayarak deneyim kazanıyor.

MESLEK EĞİTİMİ SOSYAL GELİŞİMLE DESTEKLENİYOR

Gebze Beyaz Kalpler'de mesleki eğitimlerin yanı sıra gençlerin sosyal hayata daha güçlü katılımını destekleyen çalışmalar da yürütülüyor. Bu kapsamda psiko-sosyal destek, bireysel ve grup çalışmaları, aile eğitimi ve danışmanlığının yanı sıra kitap okuma, sinema, drama, spor, kültürel etkinlikler ve doğa gezileri düzenleniyor.

İLGİ ALANLARINA GÖRE FARKLI ATÖLYELER

Merkezde gençlerin farklı yeteneklerini keşfetmelerine yönelik çalışmalar da devam ediyor. 'Pastacılık', 'Aşçı Yardımcılığı', 'Grafik Tasarım', 'Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı' ile 'Barista ve Servis Elemanlığı' gibi mesleki eğitimlerinin yanı sıra drama, müzik, görsel sanatlar, cam-boncuk ve spor alanlarında hobi ve gelişim atölyeleri düzenleniyor.

Beyaz Kalpler'de eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla gençlerin mesleki beceriler kazanması, sosyal ve kişisel gelişimlerini güçlendirmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.