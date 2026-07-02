Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yapılacak yönetici görevlendirme takvimini duyurdu. Müdür ve müdür yardımcılığı başvuruları 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak, görevlendirme sonuçları ise 12 Ağustos'ta açıklanacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılında ilk kez müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek eğitim yöneticilerine ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında boş bulunan eğitim kurumlarının listesi 2 Temmuz itibarıyla ilan edilecek.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı için başvuruda bulunabilecek.

EĞİTİM VE E-SINAV SÜRECİ

Başvuruların ardından adaylara yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı 16-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Programın sonunda adaylar, 25 Temmuz'da yapılacak Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavına katılacak.

TERCİHLER AĞUSTOS'TA ALINACAK

Yönetici görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerin onay süreci ise 11 Ağustos'a kadar tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adayların sonuçlarını 12 Ağustos'ta açıklayacak.

Göreve atanan müdür ve müdür yardımcılarının 14 Ağustos 2026 tarihinde görevlerine başlamaları planlanıyor.

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