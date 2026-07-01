Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kütüphanem Kocaeli' projesi kapsamında düzenlediği 'Sayfalardan Sofraya' etkinliğinde 250 öğrenci kitaplarla buluştu. Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen program, çocuklara hem okuma alışkanlığı kazandırdı hem de sosyal bir deneyim sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kütüphanem Kocaeli' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Çocukların kitap okuma alışkanlığını güçlendiren 'Sayfalardan Sofraya' etkinliğini çocuklar merak ve heyecanla takip etti.

Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe Sultan Ayhan Ortaokulu, Güzeltepe İlkokulu ve Mutlukent İlkokulu öğrencileri katıldı. Toplam 250 öğrencinin yer aldığı programda, çocukların kitaplarla daha güçlü bağ kurmaları ve okuma kültürlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

OKUMA KÜLTÜRÜNE FARKLI BİR DOKUNUŞ

Çocukların kitap okuma alışkanlığını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, okuma deneyimini günlük yaşamla bir araya getirerek öğrencilere farklı bir öğrenme ortamı sundu. Bu kapsamda öğrencilerle birlikte Kusursuz Piknik, Kırda Piknik ve Kütüphanedeki Aslan adlı eserler okundu. Kitap okuma etkinliğinin ardından düzenlenen piknik programında öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de arkadaşlarıyla sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı buldu.

Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesinde başlayan etkinlik, açık havada gerçekleştirilen piknik programıyla tamamlandı. Kütüphanem Kocaeli, çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlayan ve kitap sevgisini artırmayı amaçlayan etkinliklerini kent genelindeki kütüphanelerde sürdürmeye devam ediyor.