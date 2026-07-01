YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 akademik yılında yapay zekâ, dijital dönüşüm ve stratejik üretim odaklı 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın yükseköğretim sistemine kazandırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 akademik yılında yükseköğretim sistemine 16 yeni program kazandırıldığını açıkladı. Özvar, yeni programların yapay zekâ, dijital dönüşüm ve stratejik üretim alanlarına odaklandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, gençleri geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla yükseköğretim programlarını dönüştürmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

2026-2027 akademik yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez yükseköğretim sistemine dahil edildiğini aktaran Özvar, bu programların yapay zekâyı sosyal bilimlerle buluşturan bölümlerden stratejik üretim alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını kaydetti.

Yükseköğretim sisteminin yalnızca bugünün değil, geleceğin iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden şekillendirildiğini vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, güncelliğini yitirmiş ve istihdam üretmeyen programlarda ısrar etmek yerine yüksek teknoloji, dijital dönüşüm ve stratejik üretim odaklı bir akademik yapının benimsendiğini belirtti. Özvar, söz konusu dönüşümle Türkiye'nin beşerî sermayesini geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini ifade ederek, yeni programların gençlere hayırlı olmasını diledi.