Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA iş birliğiyle Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görev yapan itfaiye ve acil durum personeline yönelik 'Uluslararası Yüksek Katlı ve Riskli Yapılara Müdahale Eğitim Programı' düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görev yapan itfaiye ve acil durum personeline yönelik 'Uluslararası Yüksek Katlı ve Riskli Yapılara Müdahale Eğitim Programı' düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığındaki uzman ekip tarafından verilen eğitimlere Duşanbe İtfaiye Teşkilatı ile Duşanbe Acil Durumlar Komitesi bünyesinde görev yapan personeller katıldı.

Program kapsamında katılımcılara; yüksek yapı yangınları, dikey yangın dinamikleri, duman hareketleri, risk değerlendirmesi, taktik konuşlanma, operasyon katı yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, su yolu oluşturma, kapalı alanda ilerleme, sistematik arama ve kurtarma ile MAYDAY prosedürleri konularında eğitim verildi.

Duşanbe İtfaiye Teşkilatının talebi doğrultusunda programa elektrikli araç yangınları eğitimi de dâhil edildi. Bu kapsamda yüksek voltaj sistemleri, lityum iyon batarya riskleri, termal kaçak, yeniden tutuşma ihtimali, soğutma yöntemleri ve müdahale sırasında alınması gereken özel güvenlik tedbirleri de anlatıldı.

Eğitimlerin uygulamalı bölümünde yüksek katlı yapı yangınına müdahale ve yüksekten kurtarma senaryoları üzerinden tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda kursiyerler; olay yeri güvenliği, ekip organizasyonu, yangına müdahale, ankraj kurulması, kazazedenin emniyete alınması ve kontrollü tahliye aşamalarını sahada uygulama imkânı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçiliği ile TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verilerek Türkiye ile Tacikistan arasında afet yönetimi, itfaiyecilik ve mesleki kapasite geliştirme alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Eğitim programı kapsamında Duşanbe İtfaiye Teşkilatına bağlı itfaiye istasyonlarında da teknik incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelerde istasyonların fiziki yapıları, araç ve ekipman kapasitesi, kişisel koruyucu donanımlar, müdahale ekipmanları ve operasyonel çalışma alanları yerinde incelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen programla, Tacikistanlı itfaiye ve acil durum personelinin yüksek katlı yapı yangınları, kapalı alan operasyonları, yüksekten kurtarma ve kazazede tahliyesi alanlarındaki mesleki kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandı.

Eğitim programı, Türkiye'nin itfaiyecilik alanındaki bilgi ve saha tecrübesinin dost ve kardeş ülke Tacikistan ile paylaşılması açısından önemli bir çalışma oldu.