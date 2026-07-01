Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerinin yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla hazırladığı 'Yaz Tatili Rehberi'ni yayımladı. Rehberde öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öneri ve etkinliklere yer verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yaz Tatili Rehberi', lise öğrencilerinin yaz dönemini dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri bir süreç olarak değerlendirmelerine destek olmak amacıyla yayımlandı.

'Keşfet, öğren, eğlen' anlayışıyla hazırlanan rehberde öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyecek içerikler yer alıyor. Rehber, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeni deneyimler kazanmalarına ve yeni eğitim öğretim yılına daha planlı başlamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Rehberin 'Tatile Başlarken' bölümünde öğrencilerin geride bıraktıkları eğitim öğretim yılını değerlendirmeleri, güçlü yönlerini fark etmeleri ve yaz tatiline bilinçli bir başlangıç yapmaları için öneriler sunuluyor.

'Kendine İyi Bak' bölümünde ise sağlıklı yaşam alışkanlıkları, uyku düzeni, beslenme, hareket, duygu farkındalığı, dinlenme ve dijital denge konularında tavsiyeler bulunuyor.

Öğrencilerin güncel yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan 'Sürdürülebilirlik ve Dijital Okuryazarlık' bölümünde; dijital karbon ayak izi, elektronik atık, çevrim içi itibar, bilgi kirliliği ve bilinçli tüketim gibi başlıklara dikkat çekiliyor. Rehberde ayrıca öğrencilerin ilgi, yetenek ve güçlü yönlerini tanıyarak gelecek planlaması yapmalarına yardımcı olacak 'Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Süreci' bölümüne de yer veriliyor.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için önerilerin bulunduğu rehberde, özellikle 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen öğrenciler için 'YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili' başlığı altında sınav sürecine dengeli ve sürdürülebilir bir başlangıç yapılmasına yönelik tavsiyeler paylaşılıyor.

Öğrencilerin yaz tatilini daha aktif ve üretken geçirmeleri amacıyla rehberde 23 farklı etkinlik de yer alıyor. Doğayla zaman geçirme, aile büyüklerinden yaşam hikâyeleri dinleme, meslek araştırması yapma, dijital alışkanlıkları değerlendirme, tamir becerileri kazanma ve birlikte üretme gibi etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayabilirsiniz