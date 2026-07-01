ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecine ilişkin açıklama yaptı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) Matematik testindeki bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki bir soru iptal edildi.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamındaki madde analizlerinin tamamlandığı, cevap anahtarlarının kontrol edildiği ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun doğru cevabının 'C' yerine 'A' olarak değiştirilmesine karar verildi.

Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 20 numaralı soru ise iptal edildi.

ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin 2026-YKS Kılavuzu'nun 'Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' başlıklı maddesi doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.

Buna göre, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve adayların puanları, geçerli soru sayısı esas alınarak yeniden hesaplanacak.