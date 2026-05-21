TÜİK verilerine göre Mayıs 2026'da güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşüş gösterirken, perakende ticaret sektöründe artış kaydedildi. En güçlü yükseliş satış beklentilerinde görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs 2026 dönemi sektörel güven endeksi verilerine göre, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven kaybı yaşanırken, perakende ticaret sektöründe olumlu görünüm sürdü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 109 seviyesine geriledi. Sektörde son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,6 düşerken, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi de yüzde 0,6 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 artışla 112,5 değerine yükseldi. Son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 1,7 artarken, gelecek üç aya ilişkin satış beklentisi yüzde 2,5 yükseldi. Aynı dönemde mevcut mal stok seviyesinde ise yüzde 2,5'lik düşüş kaydedildi.

İnşaat sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 1,7 gerileyerek 82,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,1 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi sınırlı düşüş gösterdi.