TÜİK'in açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan'da yıllık bazda yüzde 35,07 yükseldi. Enerji sektöründeki artış ise yüzde 125'i geçti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,16, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,07 artış gösterdi.

YD-ÜFE'de yılın ilk 4 aylık dönemindeki artış yüzde 15,33 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 31,24 olarak kaydedildi.

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 46,81, imalat ise yüzde 34,87 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarında en dikkat çekici yükseliş ise yüzde 125,66 ile enerji sektöründe yaşandı.

Aylık verilere bakıldığında ise imalat sanayisinde yüzde 4,27'lik artış gerçekleşirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,19 düşüş görüldü. Enerji sektörü aylık bazda da yüzde 14,96 artışla öne çıktı.

Ana sanayi gruplarında aylık artış; ara mallarında yüzde 3,52, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,01 ve sermaye mallarında yüzde 3,08 olarak gerçekleşti.