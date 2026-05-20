TÜİK'in açıkladığı Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine göre tarım sektöründeki maliyet artışı sürüyor. Gübre ve toprak geliştiriciler kalemi hem aylık hem yıllık bazda en yüksek artışın görüldüğü grup oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Veriler, özellikle üretim maliyetlerindeki yükselişin tarım sektöründeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre endeks, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,26 yükseldi.

Tarım-GFE'de yılın ilk üç ayında artış oranı yüzde 11,25 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 33,01 olarak kaydedildi.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 4,39 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 yükseldi. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 25,17 artış gerçekleşti.

Alt kalemlerde en dikkat çekici yükseliş gübre ve toprak geliştiriciler grubunda görüldü. Bu grupta fiyatlar yıllık bazda yüzde 48,33, aylık bazda ise yüzde 9,69 arttı.