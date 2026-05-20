İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde yürütülen 'İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme Programı'nı tamamlayan 31 mühendis adayı sertifikalarını aldı. Program sonunda kursiyerlerin yüzde 87'si istihdam edildi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - İMES Organize Sanayi Bölgesi Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen 'İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme Programı'nın sertifika töreni düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan mühendis adayları sertifikalarını alırken, program sonunda kursiyerlerin büyük bölümü iş hayatına kazandırıldı.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aygan, 2022'den bu yana 578 kurs ve seminer düzenlediklerini, 15 bin 36 kişiyi sertifikalandırdıklarını ve 995 firmaya eğitim hizmeti sunduklarını belirtti.

Türkiye genelinde 49 ilde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Aygan, hayat boyu öğrenme programları kapsamında yüzlerce kişiye mesleki beceri kazandırıldığını, ayrıca 65 bin öğretmene makina, metal ve yenilenebilir enerji alanlarında uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti. Mühendis geliştirme programlarının her yıl genişletildiğini aktaran Aygan, 2026 programında Türkiye'nin 19 üniversitesinden 31 mühendis adayının yer aldığını belirterek, '224 saatlik yoğun eğitim sonunda kursiyerler savunma, havacılık, otomotiv ve dijitalleşme alanlarında yetkinlik kazandı. Program sonunda kursiyerlerin yüzde 87'sini istihdam ettik' dedi.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ise genç mühendislerin sanayiye kazandırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, '31 öğrencimizin 27'sini istihdama kazandırdık. Gençlerimizin burada yetişip iş hayatına adım atması hepimiz için gurur verici' diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, mezuniyet sonrası süreçte öğrencilerin sanayiyle daha güçlü bağ kurabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Üniversite bünyesinde beş aşamalı bir çalıştay süreci yürütüyoruz. Bu kapsamda üç çalıştayı tamamladık, dördüncüsünü ise Mart ayında gerçekleştireceğiz' dedi. Cantürk, bu sürecin öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Pro. Dr. Cantürk, Haziran ayında düzenlenecek kamu-üniversite-sanayi iş birliği çalıştayında staj imkanları ve sektörün iş gücü ihtiyaçlarının ele alınacağını ifade etti.