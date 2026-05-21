Ticaret Bakanlığı'nın 2026'nın ilk dört ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 170 bini aşkın firma ve 21 milyondan fazla ürün incelendi. Fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici ihlallerine toplam 1,1 milyar TL idari para cezası kesildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin denetim bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarı bozabilecek her türlü uygulamaya karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İlk 4 ayda toplam 170 bin 11 firma ve 21 milyon 173 bin 893 ürün denetlenirken, aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1,1 milyar TL idari para cezası uygulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimlerinde 31 bin 857 kişi ve firma incelendi. Denetimler sonucunda 2 bin 901 işletmeye yaklaşık 476,6 milyon TL ceza kesildi. En yüksek ceza ise 389,4 milyon TL ile fahiş fiyat uygulamalarına verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise 20 bin 190 firma denetlendi. Tüketici sözleşmeleri, reklamlar ve ürün güvenliği alanlarında aykırılık tespit edilen 667 firmaya toplam 364,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. 81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde de 118 bin firma ve 21 milyonu aşkın ürün incelendi. Bu kapsamda 25 bin 198 firmaya toplam 350 milyon TL ceza kesildi. İstanbul'da aykırı bulunan ürünler nedeniyle uygulanan ceza miktarı 278,3 milyon TL'ye ulaştı.

Bu arada Rekabet Kurumu'nun çalışmaları kapsamında, 2026'nın ilk dört ayında özellikle bilişim, platform hizmetleri, makine ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 117 firmaya toplam 6,1 milyar TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.