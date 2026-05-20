Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesinde e-ticarette alışveriş hacmi arttı. Ortalama sepet tutarlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 yükseldi. Geçen yıl 3 bin TL seviyesinde seyreden ortalama sepet tutarının bu yıl 4.500-5 bin TL bandına ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Mayıs ayının ikinci yarısında tüketici talebi bayram hazırlıklarıyla birlikte e-ticaret platformlarına yöneldi.

Çocuk ve yetişkin giyimi, ev tekstili, tatlı ve şekerleme ürünleri ile temizlik kategorilerinde satışlar artış gösterdi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi, valiz ve plaj ürünleri de en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldı. E-ticarette mobil siparişlerdeki artış, sektörün dijital altyapısında dönüşümü hızlandırdı. Mobil öncelikli sistemler, yapay zeka destekli kişiselleştirme ve hızlı teslimat uygulamaları rekabetin temel unsurları haline geldi.

İndirim kampanyalarının en yoğun olduğu alan moda ve hazır giyim olurken, elektronik ürünler ve kişisel bakım kategorileri ciro artışında öne çıktı. Özellikle yeni nesil akıllı ev ürünleri ve mobil cihazların yüksek sepet tutarlarına katkı sağladığı belirtildi.

E-ticaret platformu ikas'ın CEO'su Mustafa Namoğlu, tüketicilerin kampanya dönemlerinde daha planlı ve fiyat odaklı hareket ettiğini belirterek, yılın ikinci yarısında sektörde 'hızlı büyüme' yerine 'verimli büyüme' döneminin öne çıkacağını ifade etti.