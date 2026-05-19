Konya Şeker, üretici ortaklarına toplam 567 milyon 200 bin TL tutarında bakım-çapa avansı ödemesi yapacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılacak ödeme, çiftçilerin hesaplarına 20 Mayıs saat 17.00 itibarıyla aktarılacak.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker, tarımsal üretime destek kapsamında çiftçilere yönelik bakım-çapa avansı ödemelerini gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamaya göre 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında üretici ortakların hesaplarına toplam 567 milyon 200 bin TL yatırılacak. Yapılacak ödeme ile özellikle bayram öncesinde çiftçilerin ekonomik anlamda rahatlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çiftçinin üretim sürecindeki emeğine dikkat çekerek, 'Çiftçimizin tek gündemi üretmek, alın terinin karşılığını alıp rızkını temin etmek. Göreve geldiğimiz günden bu yana üreticimizle sahada buluşmayı hiç ihmal etmedik' dedi. Çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmeyi öncelikli görev olarak gördüklerini belirten Erkoyuncu, yapılan avans ödemesinin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.