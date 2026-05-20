Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen 'No Money for Terror' konferansında yaptığı konuşmada, kripto varlıklar ve finansal inovasyonun terör finansmanı açısından yeni riskler oluşturduğunu belirterek uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 5. 'No Money for Terror' Bakanlar Konferansı kapsamında 'Terör Finansmanında Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi' başlıklı panele katıldı.

Konuşmasında finansal teknolojilerin hem fırsat hem de risk barındırdığını vurgulayan Şimşek, dijital finansal araçların işlemleri hızlandırırken suç örgütleri ve terör finansmanı için de yeni kanallar oluşturduğunu söyledi. Kripto varlıkların bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çeken Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşebilmesi ve sınır ötesi transferlerin kolaylaşmasının kötüye kullanım riskini artırdığını ifade etti.

Stablecoin'lerin terör finansmanı açısından giderek daha fazla kullanıldığına işaret eden Şimşek, bu varlıkların değer koruma ve hızlı transfer özellikleri nedeniyle riskli aktörler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili risklere karşı erken adımlar attığını kaydeden Şimşek, 2021'den itibaren VASP'ların kara para aklama ve terör finansmanı yükümlülüklerine tabi tutulduğunu, 'seyahat kuralı'nın uygulandığını ve kripto ATM'lerinin yasaklandığını hatırlattı. Ayrıca stablecoin transferlerine günlük ve aylık limitler getirildiğini belirten Bakan Mehmet Şimşek, riskli işlemlerde ek kontrol ve bekleme süreleri gibi düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

Uluslararası iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Bakan Şimşek, suç ağlarının saniyeler içinde hareket eden finansal yapısına karşı küresel düzeyde hızlı bilgi paylaşımı gerektiğini ifade etti. Bakan Şimşek, daveti ve ev sahipliği için Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure'e teşekkür etti.