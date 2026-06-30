Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Mayıs ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2 ile değişmedi. İstihdam 285 bin kişi artarken, genç işsizlik yüzde 14,8'e yükseldi. Atıl işgücü oranı ise yüzde 31'e çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayımladı. Mayıs ayı verileri, işsizlik oranının yatay seyrettiğini ancak istihdam ve işgücüne katılımın artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, genç işsizlik ve atıl işgücündeki yükseliş ise dikkat çekti.

Verilere göre, işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükselirken, işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldı.

Mayıs ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 oldu.

İşgücü, mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı da 0,4 puan artışla yüzde 52,8 olarak kaydedildi.

Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayında 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayıs ayında 0,2 saat artarak 42,4 saate yükseldi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E ÇIKTI

İşsizlerin yanı sıra zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü de kapsayan atıl işgücü oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artışla yüzde 31,0 oldu.

Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.