Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 'BALKIN' sistemi, su üstü platformları radar güdümlü füzelere karşı koruyacak yerli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), deniz platformlarının savunma kabiliyetlerini artırmaya yönelik geliştirdiği 'BALKIN' sistemini kamuoyuyla paylaştı.

Tamamı öz kaynaklarla geliştirilen sistemin, özellikle 'Mavi Vatan' konsepti kapsamında görev yapan milli gemilerin korunmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.

MKE tarafından yapılan açıklamada, BALKIN'ın geniş bantta elektromanyetik koruma sağladığı ve yüksek radar yansıtıcılığı ile düşman unsurlarını yanıltma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Sistem, patlama sonrasında ortama yayılan aldatıcı parçacıkları bulut şeklinde dağıtarak radar güdümlü füzelerin hedef şaşırmasını sağlıyor. Bu sayede su üstü platformların hayatta kalma kabiliyetinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen BALKIN, Türk savunma sanayisinin teknolojik yetkinliğini güçlendiren önemli projelerden biri olarak öne çıktı.