İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.”

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1911844172132233364

Hatırlanacağı gibi olay, Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarının duruşma öncesi tahrip edilmesiyle kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.