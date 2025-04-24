Bursa Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası başladı. Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden toplam 103 sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Sukaypark Tesisi içerisine uluslararası standartlarda inşa edilen Kaykay Parkı, Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden tamamı lisanslı toplam 103 sporcu kayıt yaptırdı. 22, 23 ve 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, kadın ve erkek sporcular serbest antrenman için pistte çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası’nın ikinci günü, eleme turunun ardından yapılan çeyrek ve yarı final yarışları ile devam etti. Katılımcıların yaptıkları hareketin yaratıcılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları şampiyonada sporcular, finale adını yazdırabilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası’nda finale kalmayı başaran sporcular, 24 Nisan Perşembe günü şampiyonluk için pistteki yerini alacak. Final yarışlarının ardından dereceye giren sporcular için madalya ve ödül töreni düzenlenecek.