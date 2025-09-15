Tokatlı genç şef Efe Furkan Yılmaz, Tokat kebabıyla hazırladığı Türk bayrağı figürüyle sosyal medyada gündem oldu. MasterChef sahnesinde tanınan genç gurme, bu özel sunumunu şehit ve gazi ailelerine armağan etti.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın gastronomi kültürünü ulusal ekranlarda tanıtan genç şef Efe Furkan Yılmaz, TV8’de yayınlanan MasterChef yarışmasında yöresel tatlara getirdiği modern yorumlarla dikkat çekmişti. Yarışmada jüri üyelerinden iki “evet” alarak ikinci tura yükselen Yılmaz, yarışmaya veda etmesine rağmen yaratıcı tabaklarıyla hafızalara kazınmıştı.

ALTIN KAPLAMALI KEBAPTAN TÜRK BAYRAĞINA

Kısa süre önce “Altın Kaplamalı Tokat Kebabı” ile ses getiren genç şef, şimdi de Türk bayrağı figürü yaptığı özel sunumla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmada Tokat kebabını kullanarak kırmızı ve beyaz renkleri ön plana çıkaran Yılmaz, bu tabağı özellikle şehit ve gazi ailelerine ithaf etti.

Türk bayrağı figürlü Tokat kebabı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, genç şefi hem gastronomiye kattığı yaratıcı dokunuşları hem de anlamlı mesajı nedeniyle tebrik etti. Birçok kullanıcı “Tokat’ın gururu” ve “Yaratıcı bir şefin imzası” yorumlarıyla desteğini gösterdi.

Tokat’ın en bilinen lezzetlerinden biri olan Tokat kebabı, Efe Furkan’ın yaratıcı sunumları sayesinde yeniden gündeme geliyor. Yılmaz, gastronomi dünyasında Tokat’ı temsil ederek hem yerel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de Türk mutfağının zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkarmaya devam ediyor.