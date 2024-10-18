MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde yaşanan altyapı sıkıntıları ile ilgili bölge sakinlerinin bilgilendirilmesi için bir toplantı düzenledi. Toplantıda sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalar anlatıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde meydana gelen altyapı sıkıntıları hakkında bölge sakinlerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri, belediye meclis üyeleri, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir ve yurttaşlar katıldı. İçme suyu konusundaki sıkıntıların hızlı bir şekilde giderilmesi için yapılan çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

TALAT POSTACI, “YANINIZDAYIZ, MAĞDURİYETLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise, yaşanan sorunların temelinde yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı su yetersizliği yaşandığını vurguladı. Selvilitepe’deki içme suyu sıkıntısının bir daha yaşanmaması için kalıcı çözümler üreteceklerini belirtti.

ÇETİN AKIN, “BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ İLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Genel Müdür Talat Postacı MASKİ Daire Başkanları ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı da ziyaret ederek, hizmet ve yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte daha güçlü olduklarını belirterek, Turgutlu için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.