Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 6 Şubat depreminin ardından Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde inşa edilen köy konutlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi’nde 6 km uzunluğunda içme suyu hattı, 1 km kanal ve fosseptik montajı çalışmaları tamamlandı.

Doğu Mahalle Muhtarı Aslan Polat: “Mahallemiz Depremden Sonra Büyüdü, İhtiyaçlarımız Arttı”

Doğu Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Aslan Polat, şu ifadeleri kullandı: “Doğu Mahallesi’nde iki bölgede yapılan köy evlerimiz var. Mahallemiz depremden sonra çok büyüdü. Depremden önce nüfus 500 kişiydi, ancak depremden sonra 2 bin-3 bin kişiye ulaştı. İnsanlar göç ederek bahçelerine evler yaptılar. Nüfus artışıyla birlikte ihtiyaçlarımız da arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz.”

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen : “Tüm Ekiplerimizle Sahadayız”

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla tüm ekipleriyle sahada olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, “Akçadağ ilçemize bağlı Doğu Mahallesi’nde de deprem sonrası nüfusun artışıyla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarını hızla gidermek üzere önemli adımlar attık. Bu kapsamda Doğu Mahallesi’nde 6 kilometrelik içme suyu hattı, 1 kilometrelik kanalizasyon hattı ve fosseptik montajını tamamladık. Bölgedeki altyapı yatırımlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek üzere planlanmıştır. Deprem gibi zorlu süreçlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını hızla karşılamaya devam edeceğiz” dedi.