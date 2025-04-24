Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlediği aylık ilçe şefleri toplantılarına devam ediyor. Nisan ayı toplantısında, hayata geçirilen projelerin durumları ve vatandaşların talepleri değerlendirildi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Nisan ayı ilçe şefleri toplantısına, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar, Bülent Çamur ve Bircan Kaynak, Başkan Danışmanı Uğur Doğan, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı.

Toplantıda, ilçelerde sürdürülen hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Saha ekiplerince tespit edilen eksik ve ihtiyaçların yanı sıra vatandaşların çeşitli kanallarla ilettiği talep ve şikayetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan toplantıda hayata geçirilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemine değinildi.

Manisa’nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına gece gündüz sahada olduklarının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, hizmet kalitesini her geçen gün artırmak ve aynı zamanda yatırımlarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalıştıklarını söyledi. Müdür Postacı, altyapı ihtiyacı olan bölgeler ile ilgili notlar alındığını ve ilgili dairelerimiz konu üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.