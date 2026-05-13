TÜİK'in Mart ayı dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi yüzde 12,3 yükselirken, ihracat miktar endeksi yüzde 16,7 geriledi. Dış ticaret haddi ise 92,5'e çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artış gösterdi.

Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3 ve imalat sanayinde yüzde 10,2 artış kaydedildi. Buna karşın ihracat miktar endeksi yüzde 16,7 geriledi. İhracat miktarında en sert düşüş yakıt grubunda yaşandı.

İthalat tarafında ise birim değer endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi. İthalat miktar endeksi de yüzde 1,8 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün grubunda ithalat miktarındaki artış yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi şubata göre yüzde 4,7 düşerek 131,7 seviyesine inerken, ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak 131,3 oldu.

Öte yandan dış ticaret haddi, 2025 yılı mart ayında 87,6 seviyesindeyken 2026 yılı mart ayında 4,9 puan artışla 92,5'e yükseldi.