ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece tarihin en yüksek Nisan ayı ihracat verisine ulaşıldı.

Bakanlık verilerine göre, yıllıklandırılmış ihracat da 275 milyar 844 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca Nisan ayındaki performans, 2025 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek aylık ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3 artışla 88 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 49 ilin ihracatında artış yaşandı.

İl bazlı verilere göre Nisan ayında 60 ilin ihracatı yükselirken, 6 il 1 milyar dolar barajını aştı.

İhracatta ilk sırayı İstanbul alırken, onu Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara izledi. İkinci beşte ise Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa yer aldı.