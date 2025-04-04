Mart ayında elektrik üretimi geçen yıla göre yüzde 2,4 azaldı. Elektrik tüketiminin arttığı Mart ayında, şirket performansları ile üretimede kazanan ve kaybedenler yatırımcıların dikkatini çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye elektrik sektörü Mart 2025 verileri açıklandı. Elektrik sektörü Mart ayında karışık bir tablo sunarken, şirket bazında performans farkları ve çarpan cazibeleri yatırımcıların dikkatini çekti.

Elektrik üretimi, yıllık bazda yüzde 2.4 ve aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 25,379 GWh seviyesine geriledi.

Ancak 2025’in ilk çeyreğinde (1Ç25) üretim, geçen yıla göre yüzde 0.9 artarak 80,287 GWh’ye ulaştı. Elektrik tüketimi ise Mart’ta yıllık yüzde 0.5 artışla 27,692 GWh olurken, aylık bazda yüzde 1 geriledi. 1Ç25’te tüketim, yıllık yüzde 3.2 yükselerek 85,672 GWh’ye çıktı.

Ortalama spot elektrik fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 0.2 artarak 2,207 TL/MWh seviyesine ulaşsa da, aylık bazda yüzde 12’lik düşüş dikkat çekti. Borsa tarafında ise BIST Elektrik Endeksi (XELKT), Mart’ta yüzde 1.3 değer kaybederek BIST-100’ün yüzde 1.3 altında performans sergiledi.

ŞİRKET PERFORMANSLARI

Elektrik üretim şirketleri arasında ENTRA, BIST-100’e göre yüzde 22.4 daha iyi performans göstererek ayın yıldızı oldu. AKENR ise yüzde 15.2’lik düşük performansla en kötü sonuçları aldı. Elektrik taahhüt şirketlerinde EMKEL, yüzde 16.1’lik relatif kazançla öne çıkarken, NATEN yüzde 33.1’lik kayıpla geride kaldı.

Çarpan analizinde, üretim şirketlerinden CATES 4.6x FD/FAVÖK ile (medyan 9.1x) ve ODAŞ 4.9x FD/Kapasite ile (medyan 38.1x) en cazip konumda. Taahhüt şirketlerinde ise ORGE, 3.5x FD/FAVÖK çarpanıyla (medyan 13.4x) dikkat çekti.

ÜRETİMDE KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Aylık üretimde ENKAI, geçen yıla göre yüzde 1,989’luk rekor artışla lider olurken, CANTE yüzde 40’lık düşüşle en fazla gerileyen şirket oldu. Geçen aya kıyasla ENTRA en büyük artışı kaydederken, ENKAI yüzde 65’lik düşüşle en sert kaybı yaşadı.