Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen aralık ayında yapımına başlanılan Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesinin ilk aşamasında Turunç Beldesi mahallesi, Osmaniye ve Bayır köylerine su verilmeye başlandı.Ata SEVGİ/ AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Halk arasında yaklaşık 150 yıldır susuz olduğu konuşulan, Bozburun Yarımadası köylerini kapsayan; kaynağı Marmaris Atatürk Barajı'ndan sağlanan ve son aşamasına gelinen projede, önümüzdeki iki hafta içinde de Taşlıca Köyü başta olmak üzere, Söğüt köyü, Bozburun beldesi mahallesi ve Selimiye köyü de suya kavuşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ihale ettiği ve 2 Aralık’ta inşaasına başlanılan; yaklaşık 150 yıldır susuzluk çeken Taşlıca köyü, Söğüt köyü, Bozburun beldesi, Selimiye köyü, Bayır köyü ve Osmaniye Köyü’nün su sorununu bitiren Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi’nde mutlu sona gelindi.

BAŞKAN ARAS’A SÖZÜM VAR 15 AĞUSTOS’TAN ÖNCE KÖYLER SUYA KAVUŞACAK

Bozburun Yarımadası İçme Suyu Temin İşi ihalesini alan Atilla İnşaat Yetkilisi ve Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Ercan Aytekin, AjansCANKA’ya özel yaptığı açıklamada; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, 15 Ağustos’ta bu proje inşaatın tamamını bitirip köylerin suya kavuşacağına dair söz verdiklerine dikkat çekerek; “Geçen yıl 2 Aralık’ta yapımına başladığımız projemizde; toplamda yaklaşık 45 kilometre boru hattı döşüyoruz. Projemizde 3 su deposu, enerji nakil hatları ve elektrik trafoları bulunmaktadır.

Bugün itibarıyla 6 kilometrelik bir hattımız kaldı. Bunu da 15 - 20 gün içinde bitirmeyi planladık. Söğüt mahallesi Bozburun mahallesi gibi turizm mahallelerinde çalışmaları tamamladık, sadece Bayır Söğüt arasında dağ yolunda bir 6 kilometrelik hattımız kaldı.

Yaklaşık bir 15 günlük çalışmayla bu işi tamamlayarak, yarımadanın yıllardır beklenen su sorununu çözmüş olacağız.” dedi.