İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Beylikdüzü Mutfak’ta pişirilen aşureler binlerce kişiye ikram edildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Beylikdüzü Mutfak’ta dev kazanlarda hazırlanan aşurelercami, meydan ve pazarlarda vatandaşlara ikram edildi. Öte yandan Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen aşure lokmasına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem Ayı’nın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak,“Beylikdüzü Mutfak’ta hazırladığımız aşureleri kentimizin birçok noktasında dağıttık. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgesi aşurelerimiz, insanlığa ve tüm dünyaya şifa olsun. Lokmalarımız kabul olsun” diye konuştu.