Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi'ni altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla baştan sona yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan caddede gerçekleştirilen çalışmalar, bölge sakinlerinin ulaşım konforunu artırırken kent yaşamına da değer kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını vatandaşların günlük yaşamını doğrudan kolaylaştıracak şekilde sürdürüyor. Altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan çevre düzenlemelerine kadar gerçekleştirilen çalışmalarla hem mevcut sorunlara çözüm üretiliyor hem de daha güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda Darıca Mevlana Caddesi'nde de altyapı ve üstyapı çalışmaları birlikte ele alınarak kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi.

SAĞLAM ALTYAPI, SORUNSUZ GÜNLÜK HAYAT

Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileme çalışmalarıyla caddenin altyapısı güçlendirildi. Çalışmalar sayesinde yağmur sularının daha sağlıklı şekilde uzaklaştırılması sağlanırken, olası su baskınlarının önüne geçilmesi ve daha sağlıklı bir çevre oluşturulması hedeflendi.

Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. Yapılan üstyapı düzenlemeleriyle sürüş ve yaya güvenliği artırılırken, ulaşım konforu da yükseltildi. Yenilenen cadde, daha düzenli ve modern görünümüyle bölge sakinlerinin kullanımına sunuldu.