Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 2026 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, sadece bir başkanlık değişimi değil; siyasette özlenen 'uzlaşma' ve 'güven' ikliminin tescili oldu.

BALIKESİR (İGFA) - Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarının ortak mutabakatıyla MBB Başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'önce hizmet' diyen birleştirici kimliğiyle Marmara'nın yeni dönemine damga vurdu.

İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tarihi zirvede, sandıktan çıkan sonuçtan ziyade Ahmet Akın isminin etrafında oluşan güven ittifakı dikkat çekti. Siyasi rekabetin ötesine geçerek tüm Marmara bölgesini kucaklayan Akın, konuşmasında ideolojik ayrışmaların yerine bilimsel aklı ve toplumsal faydayı koydu.

FARKLI GÖRÜŞLERİN ORTAK PAYDASI GÜVEN OLDU

Başkan Akın'ın en dikkat çeken vurgusu, kendisine verilen görevin siyasi bir manevradan ziyade bir 'güven nişanesi' olduğuydu. Akın, 'Farklı siyasi görüşte olan çok değerli başkanlarımızın ortak kararıyla bu göreve gelmiş olmak, benim için çok büyük bir anlam taşıyor,' sözleriyle, kendisine duyulan güvenin siyasi sınırları aştığını ifade etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' ilkesini hayat felsefesi olarak tanımlayan Akın, bu duruşuyla tüm Marmara'nın birleştirici başkanı olduğunun altını çizdi.

MARMARA İÇİN 'DEVLETLE UYUM, MİLLETLE BİRLİK' DÖNEMİ

Ahmet Akın, konuşması boyunca çatışmacı siyasetten uzak, çözüm odaklı ve devletin tüm kurumlarıyla eşgüdümlü çalışma kararlılığını sergiledi. Siyaseti halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirten Akın, 'Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet.' Sözleriyle yeni dönemin parolasını belirledi.

YARIM ASIRLIK MİRAS, BİLİMSEL VİZYONLA BULUŞUYOR

Birliğin temellerinin atıldığı 1973 yılında, birliğin kurulduğu şehir olan Balıkesir'de doğmuş olmasını 'sorumluluk nişanesi' olarak niteleyen Akın, bu manevi bağı modern bir vizyonla taçlandırdı. Ahmet Akın başkanlığındaki Marmara Belediyeler Birliği; ortak aklın, karşılıklı güvenin ve sarsılmaz bir vatan sevgisinin merkezi olma yolunda güçlü bir başlangıç yaptı. Bölgenin geleceği, artık siyasi tartışmaların gölgesinde değil, 'Birlik' ruhunun aydınlığında inşa edilecek.



