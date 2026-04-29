Kentsel dönüşümün gücünün doğru yalıtım çözümleriyle arttığını vurgulayan İzocam; yalıtımın enerji verimliliği, yapı güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından belirleyici rolüne dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremler, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken; bu sürecin yalnızca eski yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları inşa etmeyi gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Bu kapsamda, kentsel dönüşümün gücünü artıran en kritik unsurlardan biri olan yalıtım uygulamaları, yapıların performansını doğrudan etkileyen temel bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin lider yalıtım markası İzocam, 61 yıllık deneyimi ve uzmanlığıyla geliştirdiği yüksek performanslı yalıtım çözümleriyle kentsel dönüşüm projelerinde yapıların hem enerji verimliliğini artırmayı hem de dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor. Kentsel dönüşümün gücünün, doğru yalıtım çözümleriyle arttığına dikkat çeken İzocam; yalıtımın enerji verimliliği, yapı güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından belirleyici rolüne vurgu yapıyor. Lider firma, geleceğin güvenli binalarının ancak doğru yalıtım uygulamalarıyla hayata geçirilebileceğinin altını çiziyor. Temelden çatıya, cepheden tesisata kadar binanın tüm bileşenlerini kapsayan İzocam yalıtım uygulamaları; sadece konfor sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yapıların taşıyıcı sistemlerini de koruyarak uzun ömürlü olmalarına katkıda bulunuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DOĞRU MALZEME VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünün hem deprem güvenliği hem de enerji performansı açısından güncel standartların gerisinde kaldığı Türkiye'de, kentsel dönüşüm projelerinde bütüncül bir yaklaşım büyük önem taşıyor. Zemin etüdünden projelendirmeye, malzeme seçiminden uygulama kalitesine kadar tüm süreçlerin entegre şekilde ele alınması; yapı güvenliği açısından belirleyici rol oynuyor.

2025 yılında güncellenen TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı da bu dönüşümü destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ısıl geçirgenlik katsayılarının düşürülmesi ve iklim bölgelerine göre daha hassas gereksinimlerin tanımlanması, binalarda enerji performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yalıtım kalınlığı ve kullanılan malzemenin ısı iletkenlik değeri (lambda) gibi kriterler, enerji verimliliği açısından belirleyici hale geliyor.

YALITIM; YAPI ÖMRÜNÜ UZATIYOR, DEPREM DAYANIMINI DESTEKLİYOR

Doğru tasarlanmış ve standartlara uygun şekilde uygulanmış yalıtım sistemleri; yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda binaların taşıyıcı sistemlerini de koruyor. Rutubet, korozyon ve donma-çözülme gibi dış etkenlere karşı yapı elemanlarını koruyan yalıtım uygulamaları, bina ömrünü uzatarak uzun vadeli performans sağlıyor. Bu durum, dolaylı olarak yapıların deprem dayanımına da katkıda bulunuyor.

Öte yandan deprem sonrası oluşabilecek yangın riskleri de göz önünde bulundurulduğunda, yangın güvenliği yüksek malzemelerin kullanımı ayrı bir önem kazanıyor. A1 sınıfı yanmaz özellikteki taşyünü ve camyünü gibi mineral yünler ile yapılan yalıtım uygulamaları; yangın sırasında alevlerin yayılmasını geciktirirken, yapıların tahliye süresi için kritik zaman kazandırıyor ve yapısal elemanların korunmasına destek oluyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YAŞAM KONFORU BİRLİKTE ARTIYOR

Türkiye'de enerjinin yaklaşık üçte birinin binalarda tüketildiği ve bunun büyük bölümünün ısıtma ve soğutmaya ayrıldığı düşünüldüğünde, yalıtımın ekonomik ve çevresel etkisi daha net ortaya çıkıyor. Doğru malzeme, doğru kalınlık ve doğru uygulama ile yapılan yalıtım hem kışın ısıtma hem yazın soğutma giderlerini azaltarak önemli tasarruf sağlıyor. Yönetmeliklere uygun şekilde yapılan yalıtım uygulamalarıyla bir binada yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu elde edilebiliyor.

İzocam, yalıtımın katkısının yalnızca enerji verimliliği ile sınırlı kalmadığını da vurguluyor. Ses yalıtımı sayesinde yaşam alanlarında gürültü kirliliği azaltılırken, kullanıcı konforu ve yaşam kalitesi de artırılıyor. Böylece kentsel dönüşüm projeleri, sadece güvenli değil aynı zamanda daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına dönüşüyor.

İZOCAM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME GÜÇLÜ KATKI

İzocam, kentsel dönüşüm projelerinde temelden çatıya kadar tüm yapı elemanlarına yönelik geliştirdiği ürün portföyü ile sektöre değer katmaya devam ediyor. Dış cephelerde kullanılan Manto Taşyünü ve Manto İzopor Plus gibi mantolama sistemleri; ısı yalıtımının yanı sıra yangın güvenliği ve ses yalıtımı da sağlarken, yüksek binalarda yanmaz malzeme gereksinimini karşılıyor.

Toprak altı duvarları ve teras çatılarda kullanılan İzocam Foamboard ise yüksek basma mukavemeti ve suya dayanıklı yapısıyla öne çıkarak yapıların dayanıklılığını artırıyor. Temel, cephe ve çatı detaylarında kullanılan bu tür yüksek performanslı çözümler; kentsel dönüşüm projelerinde uzun ömürlü, güvenli ve enerji verimli yapıların inşa edilmesine katkı sunuyor.

İzocam, 'Bugünlere Yalıtım, Yarınlara Yatırım' anlayışıyla geliştirdiği çözümlerle; kentsel dönüşüm sürecinde yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin sürdürülebilir şehirlerini de desteklemeyi hedefliyor.