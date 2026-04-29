Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle lisans yükümlülüklerini sıkılaştırırken, şirket unvanı ve marka kullanımına yeni kurallar getirdi.

ANKARA (İGFA) - Elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren düzenleme EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte lisans ve önlisans sahibi şirketlerin yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar netleştirildi.

Buna göre, yükümlülüklerin ihlali durumunda Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yaptırımlar devreye girecek.

Bu kapsamda, tedarik ve toplayıcı lisansı sahibi şirketlere yönelik önemli bir sınırlama getirildi.

Söz konusu şirketlerin, dağıtım şirketlerinin faaliyet bölgelerini çağrıştıran ifadeleri unvanlarında kullanmaları ve aynı marka ya da logoyu tercih etmeleri yasaklandı. Düzenlemeyle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut şirketlere ise uyum için son tarih olarak 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. İlgili düzenlemelere aykırı durumdaki şirketlerin bu tarihe kadar gerekli değişiklikleri yapması gerekecek.