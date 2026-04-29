İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Katlı Otoparkı'nın riskli yapı olarak tescillendiğini ve yasal zorunluluk nedeniyle hizmetin durdurulduğunu açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi'ne ilişkin kamuoyunda gündeme gelen tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Belediye, söz konusu taşınmazdaki payının yüzde 46,5 olduğunu, çoğunluk hissenin ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na ait bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, binaya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 7 Ocak 2021 tarihinde tapuya '6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı' şerhi işlendiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2022 tarihli yazısıyla bu tespitin kesinleştiği ifade edildi. Riskli yapı kararına karşı açılan davaların da sonuçlandığı belirtilirken, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 8 Mart 2023'te itirazı reddettiği, son olarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi'nin 30 Kasım 2023 tarihli kararıyla temyiz yolunun kapandığı aktarıldı.

Süreç kapsamında, İl Müdürlüğü'nün 29 Temmuz 2025 tarihli yazısıyla binada elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kesilmesi ve yıkım sürecinin başlatılması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi. Bu doğrultuda GDZ Elektrik Dağıtım AŞ tarafından elektrik bağlantısının kesileceğine dair duyuru yapıldığı ifade edildi.

Belediye, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı kararı kesinleştikten sonra yapının tahliyesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, güçlendirme kararı alınsa dahi kullanımın mümkün olmadığını belirtti. Tapudaki riskli yapı şerhinin ancak yıkım ya da güçlendirme sonrası kaldırılabileceği, bu işlem tamamlanmadan yapının yeniden kullanıma açılamayacağı ifade edildi. Açıklamada, Çankaya Katlı Otoparkı'nda hizmetin durdurulmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilerek, mevcut şartlar altında belediyenin riskli yapı şerhini kaldırma yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.