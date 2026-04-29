Almanya Savunma Bakanlığı heyeti, Türk Deniz Kuvvetleri'nin insansız deniz araçlarını Aksaz Deniz Üssü'nde yerinde inceledi.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı 7 kişilik bir heyetin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
Ziyaret kapsamında heyetin, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan insansız deniz araçlarının (İDA) kabiliyetlerini yerinde incelediği belirtildi.
Programda ayrıca insansız deniz sistemlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Açıklamada, ziyaret sırasında İDA'larla saha denemeleri de gerçekleştirildi.
