Bursa'da jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde düzenlediği operasyonda bini aşkın sentetik ecza hap ve 1 kilogramdan fazla toz madde ele geçirildi.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yenişehir ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların bulunduğu araç ve ikamette arama yapıldı.
Yapılan aramalarda bin 9 adet Lyrica isimli sentetik ecza hap, 1.016 gram toz halde aynı madde ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.