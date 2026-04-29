Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, ulaşım sektöründe sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak için iş birliği protokolü imzaladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sıfır Atık Vakfı ile ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Bakanlık ile Vakıf arasında imzalanan protokol kapsamında; ulaştırma projelerinde atık yönetiminin güçlendirilmesi, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımının artırılması hedefleniyor. Ayrıca limanlar, havaalanları ve istasyonlarda sıfır atık uygulamalarının standart hale getirilmesi planlanıyor.

Protokolle birlikte sürdürülebilir ulaşım bilincinin yolculara, çalışanlara ve tüm paydaşlara yaygınlaştırılması da amaçlanıyor. Çalışmaların, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketiyle uyumlu şekilde geliştirileceği belirtildi. Bakan Uraloğlu, imzalanan protokolün çevreye, ülkeye ve gelecek nesillere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.