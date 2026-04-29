Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Uygun fiyatlı ürün vaadiyle vatandaşları tuzaklarına çeken dolandırıcılar, bu kez bir kahve makinesi ilanı üzerinden 20 bin TL'lik vurgun yaptı.

Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da yaşayan H.Ö. isimli vatandaş, Instagram üzerinden gördüğü cazip kahve makinesi ilanı sonrası nitelikli dolandırıcıların hedefi oldu. Verilen link üzerinden iletişime geçtiği şahıslara iki ayrı seferde toplam 20.000 TL gönderen mağdur, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat eden müşteki H.Ö., dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bir dolandırıcılık olayının kurbanı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen olayda, dolandırıcıların profesyonel bir yöntem izlediği görüldü.

İKİNCİ ÖDEMEYİ DE İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Müştekinin ifadesine göre olay şöyle gelişti: Instagram'da bir kahve makinesi ilanı gören H.Ö., ilan altındaki linke tıklayarak WhatsApp üzerinden bir numarayla iletişime geçti. İlk etapta ürün ücreti olarak 10 bin TL gönderdi. Ancak dolandırıcılar bununla yetinmeyerek farklı bir numara üzerinden tekrar ulaştıkları mağdurdan, işlemin tamamlanması için bir 10 bin TL daha göndermesini istedi.

İkinci ödemeyi de yaptıktan sonra karşısındaki şahıslara ulaşamayan ve ürünün gönderilmeyeceğini anlayan H.Ö., toplamda 20 bin TL zarara uğradı. Durumu fark eder etmez emniyete giden vatandaş, sorumlulardan davacı ve şikayetçi oldu. Keşan Polisi, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında geniş çaplı bir tahkikat başlattı.