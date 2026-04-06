Düzce Belediyesi, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezlerine yönelik yürütülen denetimler kapsamında Krempark AVM'nin eksikliklerini gidermemesi nedeniyle mühürlendiğini açıkladı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda Düzce Valiliği tarafından iletilen 31 Ocak 2025 tarihli yazı kapsamında, kentteki AVM'lerin imar, ruhsat ve yangın güvenliği açısından denetlenmesine yönelik sürecin 7 Mayıs 2025'te başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Krempark AVM'nin yanı sıra Royal Gold AVM ve Özdilek AVM'nin de denetime tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, yapılan incelemelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere süre tanındığı ifade edildi. Açıklamada, Royal Gold ve Özdilek AVM'lerin gerekli düzenlemeleri mevzuata uygun şekilde tamamladığı, ancak Krempark AVM yönetiminin verilen süreler içinde eksiklikleri gidermediği kaydedildi. Bu nedenle Krempark AVM'nin 27 Mayıs 2025 tarihinde mühürlendiği bildirildi.

Krempark yönetiminin talebi üzerine, AVM içinde faaliyet gösteren esnafın mağdur olmaması amacıyla tadilatların tamamlanması için çeşitli tarihlerde ek süreler verildiği belirtilen açıklamada, son olarak 2026 yılı başında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 31 Mayıs 2026'ya kadar ticari faaliyet göstermemek şartıyla yeniden süre tanındığı ifade edildi.

2026 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde ise AVM'de yangın güvenliği önlemlerinin mevzuata uygun olmadığı, verilen süre içinde gerekli tadilatların tamamlanmadığı, belediyeye herhangi bir resmi başvuru yapılmadığı ve ticari faaliyetlerin sürdürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümleri gereği tüm işletmelerin yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz yerine getirmesinin zorunlu olduğu vurgulanarak, günlük ziyaretçi sayısı yüksek olan Krempark AVM'nin mevcut haliyle ciddi risk oluşturduğu ifade edildi. Düzce Belediyesi, yaklaşık bir yıldır devam eden süreçte AVM yönetiminin tutumunun suistimal edildiğini öne sürerek, ilgili mevzuat kapsamında gerekli tüm resmi adımların atılacağını duyurdu.