Marmarabirlik’e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 54’üncü Olağan Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. İznikli zeytin üreticisi ortakların yoğun katılım gösterdiği Genel Kurul’daki gündemde yer alan tüm maddelerin tamamı kabul edildi.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik'e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu yoğun katılımla gerçekleşti.

Divan Başkanlığı’nı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın yaptığı 2022-2023 ve 2023-2024 iş yılları Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, Divan Katiplikleri’nde Halil İbrahim Gökbulut ve Hüseyin Çetin yer aldı. Yaklaşık bin 400 kişinin katıldığı ve tüm gündem maddelerinin kabul edildiği Genel Kurul, sorunsuz şekilde tamamlandı.

Oylamaların sonlanması sonrasında söz alan Başkan Hidamet Asa, işlerin yoğun olduğu bu dönemde işini gücünü bırakıp büyük bir fedakarlıkla bizlere destek veren, kooperatife ve Marmarabirlik’e güç katan tüm ortaklara teşekkür etti. Genel kuruldan güçlenerek çıktıklarını belirten Asa, Marmarabirlik olarak üreticimize destek verecek yeni projeleri gündeme almak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"BU GENEL KURUL BÜYÜK BİR MESAJDIR"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bizim arkamızda sessiz bir çoğunluk var. Bugüne kadar her zaman yanımızda olan, desteklerini hissettiren ortaklarımızla bu genel kuruldan güçlenerek çıktık. Halkın üzerinde hiç bir güç yoktur. Üreticimiz yalanlarla oluşturulma istenen algılara inanmadığını bir kez daha ispatlamış oldu” dedi.

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ne ve Marmarabirlik’e duyulan güvenin bir kere daha sergilendiği bu demokratik ortamda, ortaklarımıza önümüzdeki dönemde atacağımız adımları anlatıyor olmaktan gurur duyduğumu söyleyen Başkan Asa, "Bu Genel Kurul, büyük bir mesajdır. Marmarabirlik bugüne kadar ortaklarının yanında olmuş ve onlara her durumda destek vermeyi görev edinmiştir. Bu bilinç ve kurum kültürüyle yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz” dedi.