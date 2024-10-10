Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Aydın Dinçer sağlık alanında önemli bir projeye daha imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yiğitler Mahallesi’ne 24 Saat Açık Sağlık Kabini Avşa Adası Yiğitler Mahallesi’nde uzun zamandır büyük bir ihtiyaç olan sağlık hizmeti, Marmara Adalar Belediyesi’nin çalışmalarıyla karşılanıyor.

Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in talimatıyla 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan sağlık kabini kuruldu ve bölgede sürekli görev yapacak bir hemşire getirildi. Bu sağlık hizmetinden adada ikamet eden vatandaşlar ücretsiz faydalanabilecek. Ada Kart sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden sağlık kabininden yararlanabilecek.

Başkan Dinçer, bu adımın özellikle yaz aylarında nüfusu artan Yiğitler Mahallesi için hayati önem taşıdığını belirterek, mahalle halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.