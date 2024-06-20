Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini İstanbul'da yer alan Green Park Otel'de düzenlenen Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül töreninde ödüllerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisinin rol aldığı, nişanlısının yönettiği 'Kısasa Kısas' filminin çekimlerinde kanser olduğunu nişanlısından sakladığını belirtti. Tuyun, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Başrolünde yer aldığı Kısasa Kısas filminin çekimlerinde kanser olduğunu öğrenen ünlü oyuncu, zor bir süreç geçirdi. Ancak projenin yönetmenliğini yapan nişanlısı Habib Göktekin'e hastalığını söylemedi ve hastalığını belli etmeden filmin çekimlerini tamamladı. Başladığı tedavide olumlu dönüşler ala n güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen gecede projesinde’ Yılın başarılı aksiyon ödülüne layık görüldü.

ALKIŞ YAĞMURU

Yaşadığı o zorlu süreci anlatan Aycin Tuyun, tüm davetlilere duygulu anlar yaşattı. Sunucular başta olmak üzere birçok davetliyi ağlattı. Aldığı ödülü Gazze’de yaşamını yitiren masun insanlar adına aldığını belirterek,’ ’Gazze ve Filistin’in sonuna kadar yanındayım’ diyerek ödülünü aldı. Aycin Tulun, alkış yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu habercaddesiTv’de ‘Mucize Kapısı’isimli bir programa da başladığını müjdeledi.