Mardin’de artan giderler ve akaryakıta yapılan zamlar sonrası Mardinli şoförler zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Şoför esnafının çektiği sıkıntılara Mardin Büyükşehir Belediyesinin iki aydır ödemediği destekler de eklenince Mardin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nasir Öztap, bir açıklama yaptı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nasir Öztap, odalarına kayıtlı 550’ye yakın şehir içi ulaşım esnafının çektiği sıkıntıları dönemin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Vali Tuncay Akkoyun’a aktardığını hatırlatarak zam yapmak yerine her gün zarar eden esnafa Vali Akkoyun’un destek verme sözü verdiğini hatırlattı.

Vali Akkoyun’un bu kararı Mardin Halkını düşünerek verdiğini anlatan Öztap, bu süreçte sürücü esnafa desteklerin yatırılarak zam yapmak yerine can suyu olduğunu söyledi.

Mardin Büyükşehir’de Ahmet Türk dönemi ile birlikte şoför esnafı olarak iki ay üst üste destek alamayınca istemeyerek de olsa ücret tarifelerine zam yaptıklarını işaret eden Öztap, emekçinin ve esnafın yanında olduğunu söyleyen Ahmet Türk’ten alacaklarının bayram öncesi ödenmesini talep etti.

AKKOYUN’A ESNAF ADINA TEŞEKKÜR

Vali Akkoyun’a büyükşehir belediye vekilliği döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür eden Başkan Öztap, “Sezer’in Hakkını Sezer’e vermek gerek. Önceki kayyumlarla çok sıkıntılı bir süreç yaşasak da Sayın Tuncay Akkoyun şoför esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm bulma arayışında olan bir valimizdi. Kendisi ile yaptığımız istişarelerde de zam yaparak Mardin halkını zor duruma düşürmek yerine bu konuda belediye olarak ellerini taşın altına koyarak destek verme kararı aldı. Ancak seçim süreci ile yönetime yeni gelen ekip bu destekleri ödemedi. Ödemeyince bizler de mecburi olarak zam yoluna gittik. Zam yapmamızın tek sebebi belediyenin daha önce aldığı karara rağmen bize destek vermemesidir.”dedi.

ESNAFIN PARASI ÖDENSİN

İçeride bekleyen iki aylık alacaklarının ödenmesi için Ahmet Türk ve yönetiminden destek beklediklerini dile getiren Öztap, “Gittiğimizde bize kasa boş, paramız yok diyorlar. Ama ben biliyorum ki başka yerlere para ödemesini biliyorlar. Bütçede şuan para var ve bayram öncesi şoför esnafımızı sevindirmek için lütfen bu ödemenin yapılmasını 550 şoför esnafımız adına talep ediyoruz. Sayın Ahmet Türk, biliyoruz ki emekçinin yanındasınız. Bizler de küçük esnafız. Para kazanamayınca araçlarımızın sigortalarını, kaskolarını ödemekte zorluk çekiyoruz. Bunun yanı sıra BAĞ-KUR ve SGK primlerini ödemekte de problem yaşıyoruz. Sanayide servis bakımları için hemen her aracın 100 - 150 bin arasında borcu var. Bu ekonomik kriz sürecinde diğer sektörlerde olduğu gibi bizler de payımıza düşeni aldık. Geçtiğimiz yıl sadece günü kurtaran esnaflarımız, borçla borcu kapatmak zorunda kaldı. Bankalardan kredi alan esnafımız kredilerini ödeyemedi. İnşallah bu dönem esnafımızın yaralarının sarıldığı, tekrar ayağa kaldırıldığı bir yıl olmasını umuyoruz”diye konuştu.

YETKİLİLERDEN DESTEK İSTEDİ

Yapılan zamların bile şoför esnafının yaralarını tamamen sarmadığını belirten Başkan Öztap, esnafın ayakta kalması için daha fazla desteklemeye ihtiyaç duyduğunu dile getirerek “Şoför esnafımıza genişletilmiş yeni finans paketlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu hususta yetkililerden çözüm üretmelerini bekliyoruz. En azından içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazdan çıkana kadar esnaflarımıza bir destek daha verilmesi gerekiyor”dedi.

Düşen iş hacimleriyle birlikte en büyük sorunlarının finansmana erişim olduğunu vurgulayan Öztap, başta akaryakıt desteği olmak üzere, trafik sigortasıyla kasko poliçelerinde indirim, faizsiz kredi desteği, MTV muafiyeti, ek ödemelerin kaldırılması gibi birçok başlıkla ilgili yetkililere destek çağrısında bulundu.