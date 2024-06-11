İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" dedi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan sağlıkçıların yaşadığı olayı "akılalmaz olay" olarak sosyal medya hesabına taşıdı.

"Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler" diyen Bakan Koca, paylaşımında, "Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1800491458400796890