İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 15 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 185 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 93 şüpheli tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı.

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Bakanlığın paylaşımına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 185 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 93'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 55 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadeleyi ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, operasyonlarda görev alan emniyet personeli, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.

Kaynak: RSS